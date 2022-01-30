Подруга форварда МЮ обвинила его в насилии

Гарриет Робсон, девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, обвинила партнера в насилии. Девушка опубликовала фото, на которых запечатлены кровоподтеки на ее лице и синяки на руках и ногах.

«Для всех, кто хотел знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной», — написала Робсон в Instagram.

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Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступает за основную команду с 2018 года, напоминает «Газета.ру». В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги (АПЛ), забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную команду Англии, за которую провел один матч. 25 мая 2021 года был включен в предварительную заявку на предстоящий чемпионат Европы, однако 1 июня стало известно, что он не сыграет на турнире из-за травмы.