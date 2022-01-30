Жительница столичного поселка, зарезавшая мужа, задержана (обновлено)

В связи с убийством в поселке Говсан Эльшана Хадызаде 1990 года рождения задержана его жена.

В ответ на запрос АПА из прокуратуры Сураханского района сообщили, что в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных в связи с инцидентом, появились обоснованные подозрения в причастности к преступлению супруги Э.Хадызаде — Гюльнар Велизаде 1991 года рождения.

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В Баку женщина ударила ножом мужа. Инцидент произошел в поселке Говсан Сураханского района, уточняет АПА.

Женщина ударила ножом своего мужа. Мужчину на автомобиле скорой помощи доставили в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось. Скончавшийся — Эльшан Хадызаде (1990 г.р.).

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Ведется расследование.