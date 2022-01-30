«Омикрон» вызывает сгущение крови

У пациентов, переболевших омикрон-штаммом коронавируса, может развиться аберрантная гиперкоагуляционная реакция. Об этом рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев.

«При «омикроне» у пациентов стал наблюдаться так называемый аберрантный гиперкоагуляционный ответ, когда, вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия и кровь начинает сгущаться. То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление», — пояснил Токарев в беседе с Ura.ru.

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По словам медика, данный вопрос до конца ещё не изучен, пока невозможно сказать, встречается ли риск этого осложнения у всех пациентов, связан ли он с возрастом, полом или сопутствующими заболеваниями. Токарев отметил, что ранее подобные нарушения выявлялись у переболевших дельта-штаммом. Однако это происходило на фоне системных воспалительных процессов, тогда как при «омикроне» тяжёлых форм меньше, а нарушения всё равно есть.

Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала, что к сгущению крови могут привести любые вирусные атаки, при которых вырабатывается огромное количество воспалительных белков.

«Всё это в итоге вызывает воспаления сосудов головного мозга, сердечных, может привести к инсультам и инфарктам», — отметила доктор.