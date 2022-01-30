Полный текст интервью Ильхама Алиева Михаилу Гусману

30 января на телеканале «Россия-24» была показана передача «Формула власти», посвященная 30-летию восстановления государственной независимости Азербайджана и 60-летию президента Азербайджана Ильхама Алиева. В рамках передачи президент Ильхам Алиев дал интервью Михаилу Гусману. Minval.az предлагает вашему вниманию данное интервью.

От автора: Азербайджан – страна на востоке Южного Кавказа, у берегов Каспийского моря. Общая площадь 86,6 тысячи квадратных километров. Граничит на cевере с Российской Федерацией, на северо-западе – с Грузией, на западе – с Арменией, на юго-западе – с Турцией, на юге – с Ираном. Протяженность сухопутных границ — 2647 км, морских границ 816 км. Население -10 миллионов 383 тысячи 704 человека. Столица – город Баку. Месяц назад Азербайджан отметил 30-летие восстановления независимости.

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Михаил Гусман: С президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «Формула власти» встречалась не раз. Но каждый раз наши встречи носили очень интересный, содержательный, глубокий характер. Сегодня я хотел бы начать наш фильм с эпизода беседы, которая состоялась 10 лет назад.

Михаил Гусман: Ильхам Гейдарович, хотите — не хотите, полтинник на пороге. Сделано очень много. Лично для себя, какие Вы ставите перед собой задачи на следующие полвека?

Президент Ильхам Алиев: В жизни, скажу вам откровенно, я никогда ничего наперед не загадываю, стараюсь не загадывать. Но как президент, я не могу себе этого позволить. Потому что если не думать о будущем, то очень трудно будет решать вопросы сегодняшнего дня. Но я смотрю на это именно, как вы сказали, на полвека вперед. В сфере энергетики — это на 100 лет. То есть, как минимум, на 100 лет Азербайджан становится незаменимым и очень важным игроком на международном энергетическом рынке. В транспортной сфере мы создаем такую инфраструктуру, которая на века будет работать на благо нашей страны. И образование — это тоже на десятилетия вперед.

Михаил Гусман: Это инвестиции в будущее.

Президент Ильхам Алиев: Конечно. Подготовка кадров, информационные технологии. Мир движется вперед, и мы должны успевать. Если есть желание, политическая воля и хороший энтузиазм, то можно многое сделать.

Михаил Гусман: С той поры минуло 10 лет. Месяц назад Азербайджан отметил 30-летие своей независимости, а президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил свой 60-летний юбилей. Страна зреет, набирается опыта, занимает все более значимое место в мире и заявляет об этом с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Ильхам Алиев: Осуществление целей устойчивого развития ООН имеет особое значение для Азербайджана, который является одной из 12 стран в мире и первым государством в своем регионе, представившим 3-й Добровольный национальный отчет об исполнении Повестки дня 2030 года.

От автора: Экономика Азербайджана за последние десятилетия выросла более чем в 3 раза. Азербайджан вошел в группу государств со средневысоким уровнем дохода. В стране наблюдается устойчивый демографический рост. Растет нефтедобыча. Азербайджан сегодня в числе лидеров в достижении мировой энергетической безопасности. 14 сентября 2017 года в Баку подписано новое соглашение о совместной разработке месторождений «Азери», «Чираг» и глубоководной части месторождения «Гюнешли». В проект инвестировано свыше 36 миллиардов долларов. Добыто 500 миллионов тонн нефти. 29 мая 2018 года официально открыт Трансанатолийский газопровод — TANAP — важная часть Южного газового коридора. Подтвержденные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров, прогнозируемые запасы — около 3 триллионов кубометров.

Михаил Гусман: Азербайджан исторически — страна нефтедобывающая, но при этом Вы уже много лет говорите о том, что Азербайджану необходимо избавиться от зависимости от нефтяной иглы.

Президент Ильхам Алиев: Вы совершенно правы. Эта тема очень активно мною поднималась и поднимается. Делаются определенные шаги в этом направлении. Поэтому ориентация на ненефтяной сектор была и остается главным приоритетом.

От автора: Азербайджан реализует проекты региональной связи. Транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг и Север-Запад сделали страну одним из основных транспортных и логистических центров Евразии. Вступил в заключительную стадию азербайджанский участок транспортного коридора Север-Юг. Этот коридор соединит Индию, Пакистан, Иран, Азербайджан, Россию и страны Северной Европы.

Президент Ильхам Алиев: На территории Азербайджана практически завершены все транспортно-коммуникационные проекты. Создание транспортно-логистической инфраструктуры завершено, и сегодня мы работаем с партнерами, соседями для того, чтобы увеличить транспортировку и повысить азербайджанские транзитные возможности.

От автора: 30 октября 2017 года сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, обеспечено соединение Трансъевропейской и Трансазиатской железнодорожных сетей. По сути восстановлен древний Шелковый путь. 14 мая 2018 года в поселке Алят Гарадагского района Баку торжественно открыт комплекс Бакинского международного морского торгового порта. Его грузоперевалочная способность — 15 миллионов тонн. Этот объем может быть увеличен до 25 миллионов тонн. Свободная торговая зона, создаваемая по поручению президента Ильхама Алиева в поселке Алят, будет обслуживать рынок регионального масштаба, который охватит 130 миллионов человек. Азербайджан проводит банковскую реформу для привлечения больших инвестиций в различные отрасли экономики.

Президент Ильхам Алиев: Сектор информационно-коммуникационных технологий — здесь также есть неплохой задел. Азербайджан уже член космического клуба, располагающий тремя спутниками. Сфера ИКТ очень активно развивается и очень существенный рост в этой сфере. Что касается отраслей, в первую очередь, конечно, я бы отметил сельское хозяйство, где очень большой потенциал и очень большие инвестиции были вложены, и рост достаточно существенный. Большое внимание мы уделяли и уделяем туризму и создана современная туристическая инфраструктура, но, конечно, пандемия очень сильно ударила по этому сектору. Мы сейчас думаем о стимулировании внутреннего туризма.

Михаил Гусман: Пандемия коронавируса, трагически охватившая весь мир, конечно, не могла не сказаться и на жизни в Азербайджане. Руководство Азербайджана сделало все возможное, чтобы противодействовать проникновению коронавируса в страну, его развитию. Надо сказать, что действия азербайджанской власти получили высокую оценку Всемирной организации здравоохранения.

От автора: Январь 2021 года. Начало кампании вакцинации в Азербайджане. Объем доз вакцин, использованных на каждые 100 человек, превышает 80 процентов. Для поддержки населения и субъектов предпринимательства представлен социально-экономический пакет в объеме 2 миллиардов 700 миллионов долларов. Добровольное финансовое вливание Баку в программы ВОЗ составило 10 миллионов долларов. Гуманитарная и финансовая помощь оказана более чем 30 странам. В 4 страны безвозмездно поставлено 150 тысяч доз вакцин.

Президент Ильхам Алиев: И кстати, ту работу, которую мы организовали, осуществляем, оценила и Всемирная организация здравоохранения. В письме генерального директора этой организации, адресованном мне, были высоко оценены действия азербайджанского руководства, а также Азербайджан был назван образцовой страной, то есть, страной, которая показывает пример в борьбе с этим бедствием.

От автора: Май 2020 года. По инициативе президента Ильхама Алиева в Баку проходит Саммит стран Контактной группы Движения неприсоединения. Он посвящен борьбе с COVİD-19. В 2021 году, юбилейном для Движения неприсоединения, решением 120 членов организации председательство Азербайджана продлено до 2023 года.

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан был избран единогласно председателем Движения, что также является очень показательным фактором, поскольку, как вы знаете, в Движении участвуют 120 стран и между некоторыми из этих стран существуют, мягко говоря, напряженные отношения. Но то уважение и доверие, которое было проявлено к нам, показывает, что Азербайджан на международной арене сумел завоевать очень большой авторитет.

От автора: Декабрь 2020 года. По инициативе президента Азербайджана проведена специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященная борьбе с коронавирусом. В ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ильхам Алиев выступил с новой инициативой.

Президент Ильхам Алиев: Мы предлагаем создать Панель высокого уровня ООН по всеобщему восстановлению после COVID-19, которая подготовит рекомендации относительно глобальных мер в постпандемический период.

Михаил Гусман: Азербайджан — уверенный и активный участник большинства международных организаций. Он был и постоянным членом Совета Безопасности, Азербайджан активно работает в системе Содружества Независимых Государств, ОБСЕ и т.д.

Президент Ильхам Алиев: Что касается Азербайджана, во всех организациях, в которых мы участвуем, мы участвуем именно для того, чтобы эту организацию усилить, а также обеспечить максимально свои национальные интересы в рамках деятельности в этой организации. Любая международная организация состоит из могущественных стран, из середнячков и стран, которым еще нужно чуть-чуть подрасти. И поэтому здесь учет интересов всех стран также является важным. Поэтому взаимное уважение в рамках международных организаций считаю одним из важных приоритетов. Азербайджан всегда во главу угла ставит верховенство закона и верховенство международного права.

Михаил Гусман: В Азербайджане с самых древних времен в мире и добрососедстве жили представители самых разных религиозных и этнических групп, самые разные народы. Я это знаю не понаслышке, и поэтому со всей уверенностью могу сказать, что мультикультурализм у азербайджанцев в крови.

От автора: 2 мая 2018 года в Баку собрался V Всемирный форум по межкультурному диалогу. ООН оценивает этот форум как важную глобальную платформу для поощрения межкультурного диалога.

Президент Ильхам Алиев: Конечно же, обращаясь к молодому поколению, хотел бы сказать, чтобы они учились жить, бороться на примере своих предков — самоотверженно, самозабвенно, с высоким чувством патриотизма, проявляя героизм, не жалея себя, своей жизни, защищая свою Родину.

Михаил Гусман: 10 лет назад во время беседы с президентом Азербайджана мы обсуждали с ним очень болезненный вопрос ситуации вокруг нагорного Карабаха.

Сложнейший узел политических проблем, завязанных в этот ужасно трудный узел, который, конечно же, требует разрешения. Как по-Вашему, это узел, который можно развязать, вытягивая за концы один за другим нити, его создающие, или это гордиев узел, который можно только разрубить?

Президент Ильхам Алиев: Есть резолюции Совета Европы, Европарламента, решения ОБСЕ, резолюции Организации исламского сотрудничества, других организаций. Все они требуют одного и того же — чтобы территориальная целостность Азербайджана была восстановлена. Это наше суверенное право.

От автора: Сентябрь 2020 года. Новый виток военного конфликта в Нагорном Карабахе. Спустя 44 дня — в ночь с 9 на 10 ноября при посредничестве России при личном участии президента Путина подписано трехстороннее Соглашение о прекращении огня. Принято решение о размещении в Карабахе российского миротворческого контингента.

Президент Владимир Путин: При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе.

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом.

От автора: Решением президента Алиева Карабах объявлен зоной «зеленой энергии». В ближайшие 4 года там будет построена новая солнечная электростанция мощностью 240 мегаватт. К 2030 году в планах реализовать по всей стране еще 10 подобных проектов.

2016 год. Азербайджан ратифицирует Парижское соглашение по климату. Добровольно берет на себя обязательство по снижению до 2030 года уровня эмиссии газов, создающих тепловой эффект, на 35 процентов. Сегодня доля возобновляемой энергии в общем производстве энергии в стране составляет 17 процентов. Ближайшая цель — через 10 лет удвоить эту цифру.

Михаил Гусман: Азербайджан в последние годы проводил огромное количество крупнейших мероприятий – спортивных, культурных, политических, экономических, разные форумы. Каким Вам видится мир в постпандемический период? Это мир, в котором нам всем придется жить.

Президент Ильхам Алиев: Мир уже другой, и мы постепенно привыкаем к новому формату работы, к новому формату жизни, к режиму самоизоляции. Конечно, мы испытываем дефицит общения. Что касается международных форумов, вы совершенно справедливо отметили, что Азербайджан стал уже важной площадкой, в первую очередь, для гуманитарного сотрудничества. И Бакинский международной гуманитарный форум, который проводится под патронатом президентов России и Азербайджана и в становлении которого вы, Михаил Соломонович, лично сыграли огромную роль, и Форум межкультурного диалога, многие другие мероприятия, проведение которых сегодня отложено. Вызывает вопросы: как мы будем проводить? Но главное, я думаю, все-таки сохранить содержание, и в том числе в вопросах международной политики, сохранить позитивный опыт сотрудничества.

Михаил Гусман: 25 лет назад, в 1997 году Россия и Азербайджан подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности. В 2008 году этот Договор был подкреплен Декларацией о дружбе и стратегическом партнерстве. Несомненно, что в основе двухсторонних отношений между нашими странами — принципы равноправия и добрососедства. Собственно, они и есть продолжение вековых традиций дружбы, взаимного уважения, которые веками складывались между народами России и Азербайджана.

Я хотел бы коснуться Ваших отношений с президентом России Владимиром Путиным, с которым у Вас сложились, я знаю, достаточно плотные товарищеские, что называется, personal chemistry, личные отношения. Вы наносили визиты в Россию, Президент Путин бывал в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев: Как вы отметили, с президентом Российской Федерации мы встречаемся довольно часто и в России, и в Азербайджане. Поэтому наше общение и встречи дают очень позитивный импульс развитию нашего взаимодействия, и политическое взаимодействие находится на очень высоком уровне.

Михаил Гусман: 24 декабря прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил свой 60-й день рождения. Президент России Владимир Владимирович Путин тепло поздравил Ильхама Алиева с этим юбилеем.

Президент Владимир Путин: Благополучия, процветания его стране, прежде всего. Потому что, я знаю его уже много лет, главная цель его жизни, собственно, как и любого порядочного человека, который занимает столь высокий пост, заключается в том, чтобы его стране было хорошо, его людям было хорошо, азербайджанскому народу чтобы было хорошо. Я прежде всего желаю, чтобы он был успешен в реализации своих жизненных целей, жизненных установок. Конечно, благополучия, здоровья. Я боюсь что-нибудь перепутать, в азербайджанском фольклоре, по-моему, есть такая пословица, поговорка у азербайджанцев: «Настоящий друг – он и через век друг». Он должен знать, что у него есть друзья, в том числе и в России. Мы надеемся, что и он относится к нам, к России с такими же чувствами. Желаю ему всего самого доброго и поздравляю с юбилеем.

От автора: План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года – это 5 дорожных карт, в рамках которых предусмотрено: снятие барьеров в торговле; развитие транспортной инфраструктуры; создание совместных наукоемких производств; рост взаимных туристических обменов.

Президент Ильхам Алиев: И конечно, обязательно нужно отметить, и как мы всегда делаем с президентом России, сотрудничество в гуманитарной сфере. Думаю, что оно является образцом сотрудничества между соседями. И в России очень высоко ценят, что более 330 школ с обучением на русском языке в Азербайджане существует, и филиалы ведущих российских вузов, и достаточно насыщенная культурная программа. Мы находимся в постоянном контакте и работаем как близкие друзья и партнеры.

Михаил Гусман: Сегодняшний Азербайджан устремлен в будущее. Успешно развиваются экономические реформы, сельское хозяйство и промышленность показывает высокую эффективность, созданы прекрасные условия для бизнеса. Народ Азербайджана занят созиданием. Конечно, сделано много. Но ради дальнейшего процветания страны президент Алиев ставит все более высокие цели и масштабные задачи.

Граждане Азербайджана: Азербайджан — моя Отчизна, честь и достоинство, моя совесть. На протяжении веков мы ценой человеческих жизней завоевывали право называть эту землю Родиной.

Здесь мои родные и близкие, моя работа.

У Азербайджана своя позиция и свой голос в мире.

Азербайджан для меня это все — моя Родина, земля, отчий край, где я родился, вырос и счастливо живу.

Это земля, в которой от степи до высоких гор безграничная уникальная природа.

Служить своей Родине – долг каждого гражданина.

Я делаю и буду делать все для благополучия своей Родины.

У Азербайджана много задач впереди. Мы готовы отдать жизнь за свою Родину.