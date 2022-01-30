Азербайджан вошел в группу стран с доходами выше среднего, заявил лидер страны

«Экономика Азербайджана выросла более чем в три раза за последние десятилетия. Азербайджан вошел в группу стран с доходами выше среднего».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в программе «Формула власти» на телеканале «Россия 24».

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«В стране наблюдается устойчивый демографический рост. Добыча нефти увеличивается. Сегодня Азербайджан является одним из лидеров в достижении энергетической безопасности в мире. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о совместной разработке месторождений «Азери», «Чираг» и «Гюнешли». В этот проект было инвестировано более 36 миллиардов долларов. Добыто 500 миллионов тонн нефти. 29 мая 2018 года состоялось официальное открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP) — важной части Южного газового коридора. Доказанные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн кубометров, а прогнозные — около 3 трлн кубометров», — сказал глава государства.

Отметив, что Азербайджан очень активно работает над преодолением своей зависимости от нефти, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что поэтому ориентация на ненефтяной сектор была и остается ключевым приоритетом.