20 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 4943 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1587 пациентов признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 20 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

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С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлен в общей сложности 656284 случая заражения коронавирусом, из этого числа 624259 человек благополучно прошли лечение, 8 720 пациентов скончались.

В активной фазе заболевания числятся 23305 человек, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране были проведены 6149156 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 14204 — за минувшие сутки.