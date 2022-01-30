Президент Алиев: Я не ставлю перед собой никаких задач в жизни заранее

Откровенно говоря, я не ставлю перед собой никаких задач в жизни заранее. Но как президент я не могу себе этого позволить, потому что, если мы не будем думать о будущем, решить сегодняшние проблемы будет очень сложно.

Об этом сказал Ильхам Алиев в программе «Формула власти», которая транслировалась на телеканале «Россия 24».

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Лидер страны сказал, подчеркнув, что с нетерпением ждет: «Этот период составляет 100 лет в энергетике. Другими словами, Азербайджан уже как минимум сто лет становится незаменимым и очень важным игроком на международном энергетическом рынке. Мы создаем инфраструктуру в сфере транспорта, которая веками будет работать на благо нашей страны».

Президент Ильхам Алиев добавил, что реализация Целей устойчивого развития ООН имеет особое значение для Азербайджана. Азербайджан является одной из 12 стран, представивших третий Добровольный национальный отчет о реализации Повестки дня на период до 2030 года, и первым государством в своем регионе.