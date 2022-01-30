Александр Самедов задумался о возобновлении карьеры

Экс-игрок «Спартака» Александр Самедов сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме».

Он сфотографировался с другими бывшими футболистами сборной России – с Павлом Погребняком и Романом Широковым.

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«Возобновить карьеру?» — так подписал фотографию Самедов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Самедов (@19samedov84)

Александру Самедову сейчас 37 лет, то есть в теории он бы мог ещё поиграть несколько сезонов. Бутсы на гвоздь Самедов повесил год назад, отыграв полгода в «Знамени» из Ногинска, напоминает «Евро футбол».