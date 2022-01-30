Помидоры могут защитить от инсульта

Не секрет, что рацион, богатый овощами и фруктами, способен оказывать крайне положительное влияние на организм, снижая риск развития различных заболеваний, в том числе и таких серьёзных, как инсульт.

Одним из таких полезных продуктов является помидор, пишет «Лайф» со ссылкой на Daily Express. В нём содержится ликопин — антиоксидант, который поддерживает давление и следит за уровнем опасного холестерина. Учёные считают, что ликопин может препятствовать выработке активных форм кислорода, воспалению и агрегации тромбоцитов, а это уменьшает риск образования тромбов в сосудах, а значит, снижает риск развития ишемического инсульта.

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