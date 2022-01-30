Глава государства совершил визит в Гянджу и принял участие в ряде мероприятий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня посетил Гянджу.

Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Гянджи и возложил к нему цветы.

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Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Гянджинского государственного драматического театра и Гянджинского регионального центра обслуживания №2 ASAN.

Глава государства ознакомился с ходом строительных работ во Дворце спорта Гянджи, принял участие в открытии локомотивного депо ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и заложил фундамент Мемориального комплекса Гянджи.

Президент Ильхам Алиев дал интервью Государственному информационному агентству Азербайджана.