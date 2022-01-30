Дальновидная тактика Баку принесла бюджету дополнительно 2 млн

Через таможенный пост, расположенный в Эйвазлы Губадлинского района на границе с Арменией, прошло около 7 000 транспортных средств, сообщил глава гостаможни Сафар Мехиев.

«Среди них легковые автомобили, автобусы и грузовики. В итоге было собрано и перечислено в государственный бюджет около 2 млн. манатов», — отметил он.

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Напомним, проверки транспорта и установка поста в Эйвазлы начались после того, как многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабах. После твердой позиции Баку, официальный Тегеран вынужден был пересмотреть свою политику и велел своим бизнесменам ориентироваться на новые реалии.