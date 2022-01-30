Сафар Мехтиев: Освобождение азербайджанских земель от оккупации предотвратило наркотрафик через эти территории

Освобождение азербайджанских земель от оккупации предотвратило наркотрафик через эти территории, сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев на мероприятии, посвященном 30-летию образования таможенных органов Азербайджана и профессиональному празднику сотрудников таможни.

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Так же он добавил, что благодаря предотвращению наркотрафика более двух тонн наркотических средств было обнаружено после второй половины прошлого года.