Генсек ВТО — о светлом будущем зербайджанской таможни

Сегодня деятельность Государственной таможенной службы Азербайджана находится на очень высоком уровне, заявил генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия на сегодняшнем мероприятии, посвященном 30-летию государственной таможенной службы и празднику таможенников, информирует Report.

По его словам, азербайджанские таможенники своими услугами показали миру пример.

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К.Микурия сказал, что для достижения этого в таможенной службе Азербайджана был создан профессиональный штат, и с точки зрения наращивания потенциала Азербайджан смог распространить свои знания и навыки за пределы страны: «Наращивание потенциала и знаний и навыки непростые. Важно то, что азербайджанские таможенники смогли поделиться всем этим с другими таможенными службами».

К.Микурия отметил, что Азербайджанская таможенная служба смогла превратить свою деятельность в сбалансированный институт: «С одной стороны, она обеспечивает отчисления в государственный бюджет, с другой стороны, создает доверие в обществе. Думаю, у азербайджанской таможни светлое будущее».

Он подчеркнул, что во время вчерашней встречи с молодыми таможенниками в Академии ГТК он познакомился с большим количеством хорошо образованных будущих таможенников.