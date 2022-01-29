Шахрияр Мамедъяров одержал очередную победу на «Tata Steel Chess»

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) продолжается шахматный супертурнир «Tata Steel Chess», в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

В 12-м туре соперником нашего шахматиста был Сантош Видита Гуджарати из Индии. Играя черными фигурами, Мамедъяров победил соперника на 38-м ходу, сообщает Report.

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Таким образом, он увеличил свои очки до 7,5 и поднялся на второе место.