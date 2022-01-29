Генсек ВТО: Азербайджан является хорошей моделью в сфере таможни

29 января министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурией.

Как сообщили в управлении пресс-службы МИД, в ходе встречи министр Дж.Байрамов поблагодарил генсека Всемирной торговой организации за обеспечение эффективного сотрудничества с нашей страной в течение 30-летней деятельности таможенной службы Азербайджана, поздравил его по случаю награждения орденом «Достлуг» соответствующим распоряжением президента Азербайджана от 29 января.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Генсек Кунио Микурия поблагодарил Дж.Байрамова за теплый прием. Он отметил, что Азербайджан является хорошей моделью, особенно в сфере таможни и подчеркнул, что всегда рекомендует другим странам применять этот опыт. Генсек отметил важность совершения шагов и реализации совместных международных и региональных проектов, направленных на создание взаимного доверия между Азербайджаном и Арменией. Он добавил, что Всемирная таможенная организация готова оказать поддержку этому процессу.