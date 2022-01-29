В Азербайджане число вакцинированных бустерной дозой превысило 2 млн. человек

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 34 546 человек.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2 945, вторую дозу получили 1 889, бустерную дозу – 29 712 человек.

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Общее число вакцинированных в стране составляет 11 971 021, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 228 014, вторую дозу получили 4 740 859, бустерную дозу – 2 002 148 человек.