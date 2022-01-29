Кабмин определит среднемесячную зарплату на следующий год

Будет определена среднемесячная зарплата на следующий год.

Это нашло отражение в распоряжении Кабинета министров «О подготовке проекта госбюджета Азербайджанской Республики на 2023 год, а также концепции социально-экономического развития страны и среднесрочных прогнозируемых показателей».

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Согласно распоряжению, Министерству экономики поручено представить в Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения до 1 марта 2022 года предварительный, а до 1 августа 2022 года уточненный вариант показателей общего объема ВВП, среднегодового индекса потребительских цен, среднемесячной зарплаты, доходов и расходов населения, занятости населения и демографических показателей на 2023 год и последующие три года.