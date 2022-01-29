Проведен рейд в электропоезде Баку-Сумгайыт, 20 пассажиров оштрафованы: видео

В электропоезде, следующем по маршруту Баку-Сумгайыт, сотрудники полиции провели рейд в целях усиления контроля за соблюдением правил карантинного режима.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе рейда около 20 пассажиров были оштрафованы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках за нарушение масочного режима.

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Отмечается, что полицейские внимательно следят за тем, чтобы пассажиры правильно использовали медицинские маски на вокзале, а также в вагонах поезда, сообщает Report.