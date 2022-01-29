В центре Баку появятся новые пешеходные зоны

В Баку представлен проект по созданию новых пешеходных зон.

Он предусматривает расширение существующей пешеходной зоны, охватывающей центр столицы, сообщает Бакинское транспортное агентство.

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В сообщении отмечается, что для этого предлагается сделать некоторые улицы вокруг Площади фонтанов полностью пешеходными.

«Организация пешеходных зон важна, в особенности с точки зрения улучшения социально-экономической среды столицы. Эта практика широко применяется в современных городах», — отмечается в сообщении, передает Trend.