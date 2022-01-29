Легкоатлет Назим Бабаев в Германии посвятил свою победу шехидам

Легкоатлет Назим Бабаев завоевал серебряную медаль на турнире World Indoor Tour (Gold Level) в немецком городе Карлсруэ.

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В тройном прыжке спортсмен показал результат 16,76 метров. Свою победу он посвятил погибшим в Отечественной войне военнослужащим: на бумаге, которую держал спортсмен в руках, поднявшись на пьедестал почета, было указано число погибших в Отечественной войне военнослужащих и имена Национальных героев Мубариза Ибрагимова и Полада Гашимова.