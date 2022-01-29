Дежурная часть: пьяному арабу показалось, что его ограбили

Гражданин Кувейта подумал, что его избили и отняли телефон

Любопытный случай произошел в Ясамальском районе Баку. В 26-е отделение полиции указанного района обратился с жалобой гражданин Кувейта, пребывающий в Азербайджане в качестве туриста, Аедх Фатх Алажми (1975 г.р.). Мужчина показал, что был избит в кафе на улице И.Сафарли. По его словам, неизвестные украли у него мобильный телефон. Причем, во время обращения в полицию араб находился в нетрезвом состоянии. Однако в ходе расследования информация, преподнесенная туристом как грабеж, не подтвердилась. Выяснилось, что турист упал, а телефон мужчина просто потерял. У полиции имеются видеокадры, снятые камерой наблюдения в районе кафе на улице И.Сафарли и подтверждающие безосновательность заявления.

Несчастный случай на Заводе глубоководных оснований

В ночь на 28 января на предприятии, расположенном в поселке Сахиль, произошел несчастный случай, сварщик — житель Баку Ильгар Шамилов (1963 г.р.) по неосторожности угодил под автокран и скончался. По факту ведется расследование Прокуратурой Гарадагского района.

С ножом на сына

В поселке Нардаран Сабунчиского района столицы зарегистрирован факт бытового насилия. Здесь произошла семейная драма. Отец — житель Сумгайыта А.Г. (1960 г.р.) дважды ударил ножом своего сына Я.Г. (1987 г.р.). К счастью, раны оказались не смертельными, мужчине оказана необходимая медицинская помощь. Выясняются детали конфликта.

Задержаны братья, обвиняемые в совершении серии квартирных краж

Сотрудники 14-го отделения полиции Сабунчинского района задержали братьев — предполагаемых членов группировки, промышляющих квартирными кражами. Ранее судимые за грабеж и кражу Руслан (1992 г.р.) и Сейфулла (1985 г.р.) Абдуллаевы обвиняются в хищениях, совершенных из 10 квартир. В настоящее время следствие проверяет причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

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