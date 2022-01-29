Вклад Azercell в «Год Низами» высоко оценен Министерством культуры

Президент Azercell награждена памятным знаком министерства

Лидирующий мобильный оператор страны «Azercell Telekom» претворил в жизнь множество проектов, направленных на сохранение и популяризацию среди молодого поколения культурного наследия нашего народа. В этом смысле инновационный проект, проведенный компанией в прошлом году согласно постановлению Президента Азербайджанской Республики об объявлении «Года Низами» в стране также, не остался незамеченным. Первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев встретился с президентом Azercell Зариной Зейналовой поблагодарив компанию за особый подход к творчеству великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви в течение 2021 года.

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Отметим, что в 2021 году при поддержке Azercell в формате аудиокниги были представлены отрывки из более чем 100 избранных философских и лирических произведений Низами Гянджеви различного объема. Произведения были исполнены на азербайджанском, русском, английском, французском и турецком языках в сопровождении старинных струнных инструментов. Представленные аудиоматериалы с оригинальной фоновой музыкой были загружены в международное приложение «Bookmate», предоставляемое эксклюзивно Azercell. Намереваясь сделать цифровые услуги более доступными для всех Azercell посредством данного проекта создал уловия для ознакомления с культурным наследием страны как для местной, так и для международной аудитории.

Во время встречи Эльнур Алиев отметил, что провозглашение 2021 года соответствующим распоряжением Президента господина Ильхама Алиева «Годом Низами» в нашей стране является доказательством приверженности государства курсу на сохранение культурного наследия и укрепление национального самосознания азербайджанского народа. В заключение встречи Эльнур Алиев вручил президенту компании Azercell Зарине Зейналовой памятный знак «Низами Гянджеви-880».