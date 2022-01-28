19 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 3564 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1004 пациента признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 19 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

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С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 647073 случая заражения коронавирусом, из этого числа 621186 человек благополучно прошли лечение, 8683 пациента скончались.

В активной фазе заболевания числятся 17204 человека, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведен 6119861 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 12445 — за минувшие сутки.