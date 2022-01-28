В Физулинском районе произошел подрыв трактора на мине

В Физулинском районе трактор подорвался на мине.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры в ответ на запрос АПА сообщили, что в районную прокуратуру поступила информация о подрыве на мине трактора во время ведения посевных работ в освобожденном от оккупации селе Учбулаг Физулинского района.

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В результате происшествия трактору был причинен ущерб, никто не пострадал.

По факту в прокуратуре Физулинского района проводится расследование.