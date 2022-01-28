В Азербайджане разрабатываются новые правила, регулирующие внутришкольные отношения

«Интенсивная работа по созданию в школах здоровой и безопасной атмосферы учебного процесса и улучшения этой атмосферы началась с лета 2021 года».

Об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов.

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По его словам, начат процесс переработки и усовершенствования правил и юридических нормативных документов, регулирующих отношения между учителями и учащимися, учащимися и школой, родителями и учителями, родителями и школой, а также между самими учащимися. Новые правила будут представлены до начала следующего учебного года, сообщает АПА.