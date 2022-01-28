Бывший зек пытался продать автомат Калашникова за 7000 манатов

На основании поступившей оперативной информации, сотрудники 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП задержали мужчину за незаконное ношение огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Ранее судимый Абузер Абузеров был задержан при попытке продать автомат Калашникова за 7 тыс. манатов.

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Помимо автомата при личном досмотре у задержанного обнаружено 60 патронов и магазин к автомату. А.Абузеров заявил стражам порядка, что автомат Калашникова появился у него недавно, и он решил не сдавать его в полицию.