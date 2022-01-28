В Азербайджане на дорогах ожидается туман и гололед

29 января ночью и утром на некоторых участках автомагистралей Баку-Шамахы-Евлах, Физули-Джабраил-Махмудлу, Губа-Хачмаз, Губа-Гусар, Гилязи-Хызы, Ханкенди-Ходжавенд, Бахрамтепе-Билясувар, Барда-Истису, Шуша-Физули, Шамкир-Гядабей, Агдам-Агдере, Хакари-Зангилан, Гянджа-Дашкесан, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Гянджа-Самух, Агдам-Физули-Горадиз, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Нахчыван-Шахбуз, Лянкяран-Лерик из-за тумана видимость будет ограничена до 300-800 м.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В горных районах возможен гололед на дорогах.

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