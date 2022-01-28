Суд в Баку приговорил Закира Султанова к 11 годам тюрьмы

Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Закира Султанова.

На процессе, который проходил под председательством судьи Зейнала Агаева в Бакинском суде по тяжким преступлениям, выступили адвокаты обвиняемого.

Адвокат Джаваншир Сулейманов попросил суд рассмотреть ходатайство Закира Султанова в связи с выплатой ущерба в бюджет, назначить З.Султанову условное наказание. На процессе было зачитано письмо, направленное в суд Министерством культуры.

В письме говорится, что ущерб по уголовному делу возмещен, и у них нет дополнительных претензий. В своем последнем слове Закир Султанов попросил судей вынести гуманный приговор. Затем на процессе был зачитан приговор.

Согласно приговору, З.Султанов был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима, 600 тыс. евро на его счету в «Yapikredit Bank», а также арестованные слитки и другие драгоценности должны быть конфискованы в пользу государства, сообщает АПА.