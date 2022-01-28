В Агдаме построен мобильный полевой лагерь для саперов ANAMA

В Агдаме построен новый мобильный полевой лагерь для саперов ANAMA.

Об этом говорится в информации Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

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«В соответствии с поручением Кабинета министров, в Агдамском районе построен новый мобильный полевой лагерь для саперов Агентства.

Новый мобильный лагерь, будет обслуживать сотрудников ANAMA, вовлеченных в операции по разминированию в Карабахе. В лагере созданы все необходимые условия для оперативного, административного и служебного персонала», — отметили в Агентстве.