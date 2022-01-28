Дежурная часть: «телефонный террорист» сообщил о бомбе в ИВ Сабаильского района и угодил в психушку

Житель Баку сообщил о заложенной в центре города бомбе

Житель Баку решил повеселиться и, позвонив на номер службы МЧС 112, заявил, что перед зданием Исполнительной власти Сабаильского района заложена бомба. Засуетившиеся в связи с сигналом тревоги полицейские прочесали всю окрестность, но взрывной снаряд так и не обнаружили, информация оказалась ложной. В ходе расследования оперативники вычислили «телефонного террориста». Им оказался душевнобольной Эльмар Гасымов (1994 г.р.). Молодого мужчину задержали и поместили в психиатрическую больницу для принудительного лечения.

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В Баку тяжело ранили молодого мужчину

Два проникающих ножевых ранения в живот получил в результате поножовщины житель поселка Бина Хазарского района Исмайыл Мамедов (2000 г.р.). Преступление имело место 27 января в 15:00. В результате драки пострадавший госпитализирован в Сабунчинскую районную больницу № 3. Оперативники 3-о отделения полиции задержали подозреваемого в нанесении тяжкого телесного повреждения, им оказался местный житель Амин Хасратов (2002 г.р.). Выясняются детали преступления.

В поселке Сабунчи совершено разбойное нападение с применением ножа

Сотрудники 12-о отделения полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в разбое. Ими оказались ранее судимый за грабеж и нанесение легких телесных повреждений житель Лерикского района Хаял Джабиев (1994 г.р.) и житель Бардинского района Мирага Шахбазов (1998 г.р.). Задержанные обвиняются в том, что 27 января в восемь утра в поселке Сабунчи напали с ножом на Мустафу Гулиева (1992 г.р.) и отняли у него 200 манатов. В настоящее время стражи порядка проверяют задержанных на предмет выявления их причастности к другим аналогичным преступлениям.

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