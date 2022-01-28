Реконструкция станции «Джафар Джаббарлы» в фотографиях

Начался очередной этап капитального ремонта и реконструкции станции «Джафар Джаббарлы» ЗАО «Бакинский метрополитен».

Как сообщает Бакметрополитен, в рамках работ на 155-метровом участке первого пути станции будут демонтированы деревянные шпалы и построена новая дорожная инфраструктура из железобетонных блоков.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Работы по реконструкции начались в августе прошлого года. Ранее железобетонные конструкции были заменены и на одном пути станций «Джафар Джаббарлы» и «Хатаи».

Строительство новой дорожной инфраструктуры планируется завершить в течение 3 месяцев.