30 лет назад армянские фашисты сбили вертолет, следующий из Агдама в Шушу

Исполняется 30 лет со дня совершения армянскими оккупантами еще одного теракта против мирного населения в Карабахе.

28 января 1992 года гражданский вертолет «МИ-8», следующий из Агдама в Шушу, был сбит армянами в ханкендинском направлении из минометов.

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Теракт был совершен близ села Халфали Шушинского района. В результате погиб 41 пассажир — многие из которых были женщины и дети и 3 члена экипажа. Всего 44 человека.