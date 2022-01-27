Хафиз Мамедов попросил перевести его под домашний арест

Представлено ходатайство для изменения меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении известного предпринимателя, бывшего президента футбольного клуба «Бакы» Хафиза Мамедова.

Об этом сообщил адвокат предпринимателя Орхан Джафарбейли.

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Он отметил, что в Ясамальский районный суд представлено ходатайство об изменении на домашний арест избранной в отношении его подзащитного меры пресечения в виде ареста на 2 месяца и 15 суток. Его слова приводит АПА.

Ожидается, что ходатайство будет рассмотрено на следующей неделе.

Адвокат добавил, что у Х.Мамедова были долги в размере 400 тысяч манатов по налоговым и социальным выплатам, и эта сумма уже полностью выплачена: «Информация о том, что в рамках возбужденного уголовного дела Хафиз Мамедов уклоняется от явки на следствие, не соответствует действительности. Государственная налоговая служба не прислала соответствующее уведомление».