«Красная книга» Азербайджана пополнится сотнями видов животных

В третье издание «Красной книги» Азербайджана планируется внести 279 новых видов редких, вымирающих или находящихся на грани вымирания животных.

Об этом сказал исполнительный директор Института зоологии НАНА, доктор биологических наук, доцент Эльшад Ахмедов.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

«В настоящее время специалисты Института зоологии и эксперты рабочей группы ведут интенсивный мониторинг по изучению редких и исчезающих видов фауны», — заявил он (цитата по Report).

По его словам, в очередное издание «Красной книги» планируется внести 118 видов насекомых, 11 видов рыб, 20 видов рептилий, 83 вида птиц, а также 35 видов млекопитающих.