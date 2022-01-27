В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 29,5 тысяч человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 29 515 человек.

Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 2 565, второй — 2 201, бустерной дозой — 24 749 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 11 905 588, из них первую дозу вакцины получили 5 222 566, две дозы — 4 739 905, бустерную дозу — 1 946 117 человек.