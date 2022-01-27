В Азербайджане на аукцион выставляются три вертолета

1 марта этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики выставит на аукцион три принадлежащих государству вертолета.

Об этом сообщает министерство.

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Это вертолет Airbus EC-135P2 2009 года производства, и два вертолета Airbus EC-155B1 2005 года производства. Начальная стартовая цена каждого воздушного судна составляет 2 млн манатов.

Для участия в аукционе претендент должен внести задаток в размере 10 процентов от начальной цены продажи, то есть 200 тыс. манатов.

Со списком выставленных на аукцион вертолетов и фотографиями подробнее можно ознакомиться по ссылке.