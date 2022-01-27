Полиция Баку объявила в розыск обвиняемого в получении взятки экс-директора школы

Главное управление полиции города Баку объявило в розыск обвиняемого в получении взятки экс-директора школы Джавада Сафарова.

Об этом сообщили в правоохранительных органах.

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Он объявлен в розыск по статье 311.3.3. (получение взятки) УК Азербайджана.

Отметим, что гражданка Рухсара Бабаева обратилась в правоохранительные органы с жалобой на Дж.Сафарова, работавшего директором полной средней школы №22 им.Ф.Байрамова в Сабунчинском районе. Она сообщила, что Дж.Сафаров потребовал у нее взятку в обмен на трудоустройство в школе.

Проведенное Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре расследование выявило обоснованные подозрения в том, что экс-директор полной средней школы №22 попросил у своей знакомой Р.Бабаевой 6 000 манатов в обмен на трудоустройство. Получив 5 500 манатов, он назначил женщину уборщицей, фактически выполнявшей обязанности заведующей хозяйственными делами.

В отношении экс-директора была принята мера пресечения в виде полицейского надзора.

Предварительное следствие по делу Дж.Сафарова было завершено и передано в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Так как Джавад Сафаров не явился на судебный процесс, он был объявлен в розыск. В настоящее время производство по делу приостановлено.