Суд заочно арестовал бизнесмена Хафиза Мамедова

В Главном управлении предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы при Министерстве экономики возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от погашения крупной задолженности по налогам и обязательным государственным социальным страховым выплатам предприятий, которыми фактически непосредственно руководит предприниматель Мамедов Хафиз Меджид оглу. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

По причине того, что в рамках начатого уголовного дела Хафиз Мамедов отказался явиться в следственный орган, было принято решение о его розыске для предъявления обвинения.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Решением Ясамальского районного суда в отношении Хафиза Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста.

Продолжаются необходимые следственные мероприятия по уголовному делу.