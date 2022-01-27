В Азербайджане ведутся работы по выявлению клонированных IMEI-номеров

В декабре 2021 года мобильным операторам Азербайджана было поручено блокировать подозрительные звонки из-за рубежа на сотовые телефоны граждан.

Об этом сказал в четверг заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на мероприятии на тему «Приоритеты в сфере цифрового развития и транспорта в Азербайджане», сообщает Trend.

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По его словам, порядка 90 процентов таких звонков было заблокировано.

«Эти работы были направлены на предотвращение случаев мошенничества», — сказал Рустамов.

Кроме того, ведутся работы по выявлению клонированных IMEI-номеров на мобильных устройствах, отметил замминистра.