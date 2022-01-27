В Азербайджане мужчинам будут предоставлять 14-дневный декретный отпуск

В Министерстве труда и социальной защиты населения разработан новый законопроект по внесению изменений в Трудовой кодекс. Как сообщили в ответ на запрос АПА в министерстве, проект содержит ряд предложений, в том числе связанных с трудовыми отпусками.

Одно из них предусматривает внесение изменения в статью 125 Трудового кодекса, то есть предоставление на основании справки медицинского учреждения 14-дневного оплачиваемого отпуска мужчинам, жены которых находятся в отпуске в связи с беременностью и родами.

Новый законопроект находится на стадии согласования с соответствующими учреждениями. После этого он будет представлен по назначению.