В Карабахе из намеченных 13-ти автодорог строятся девять

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана начаты работы по строительству и реконструкции 9 автомобильных дорог из намеченных 13-ти, по одному же проекту ведутся мобилизационные работы.

Об этом сообщила советник министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Аида Бадалова, передает Report.

«Президент Ильхам Алиев во время интервью местным телеканалам уделил особое внимание строительству дорог на освобожденных территориях, в том числе строящимся автомобильным тоннелям Гёйгёль-Кяльбаджар, Кяльбаджар-Лачын, автомобильным дорогам Барда-Агдам, Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты-Нафталан. Он подчеркнул значимость этих проектов как со стратегической, так и с туристической точек зрений», — добавила советник.

Министерство цифрового развития и транспорта взаимодействует с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию аэропортов в Зангилане и Лачыне.

«Начаты работы по прокладке первого участка железнодорожной ветки Барда-Агдам, а также проектированию ее второго участка, железных дорог Физули-Шуша и Горадиз-Агбенд. Подготовлены концептуальные проекты по Кяльбаджарской железной дороге, идут технико-экономические расчеты. Работы по строительству объектов инфраструктуры воздушного транспорта также продвигаются по графику. Открытие аэропорта Физули состоялось 26 октября прошлого года. Ведутся подготовительные работы к строительству международных аэропортов в Зангилане и Лачыне. Министерство взаимодействует с ИКАО и ИАТА», — сказала Бадалова.