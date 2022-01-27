«Омикрон» бушует в Азербайджане: в Клиническом медцентре объяснили, что надо делать людям

В Азербайджане начал стремительно распространяться штамм коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в Клиническом медицинском центре.

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По их данным, за эту неделю коронавирусом заразились 8 114 человек, 53 человека скончались.

«Привитые двумя дозами вакцины не должны расслабляться, потому через 5 месяцев после вакцинации иммунитет начинает ослабевать и забывать вирус. Бустер-дозу можем назвать как усиливающей, так и напоминающей дозой. Потому что, после бустерной дозы организм вспоминает вирус и становится устойчивым к нему. Согласно результатам проведенных исследований, если две дозы вакцины способны создать 25-процентную защиту против «омикрона», то после третьей дозы эта цифра превышает 70%.», – отметил главный инфекционист центра Фаррух Садиров.