Дежурная часть: няня обвиняется в краже 27 тысяч манатов

В Баку в отеле и магазине были совершены попытки суицида

Жительница Гянджи 42-летняя Гюльтекин Иманова пыталась покончить с собой в магазине, расположенном на улице Рахима Мамедова в Наримановском районе столицы. Происшествие имело место 26 января в 16:00. Женщина нанесла себе три ножевых ранения в грудь, одно из которых проникающее, в результате чего в тяжелом состоянии была госпитализирована в Сабунчинскую районную больницу № 3. Иманова пока не пришла в сознание, чтобы правоохранители смогли допросить ее на предмет выявления причин, толкнувших на суицид. Известно, что Иманова снимала квартиру в поселке Маштага.

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Другой факт попытки самоубийства зарегистрирован сотрудниками 16-о отделения полиции Наримановского района. Здесь в отеле Green Hotel житель Баку 29-летний Тогрул Рагимли перерезал себе вены осколками бутылки из-под пива. Мужчина был госпитализирован в Клинический медицинский центр, состояние пациента оценивается врачами, как тяжелое.

В поселке Алят Гарадагского района житель Агджабединского района 21-летний Алисахиб Рустамов лезвием бритвы пытался перерезать себе вены на шее и руках. К счастью, молодому человеку вовремя была оказана медицинская помощь. По фактам ведется расследование, выясняются причины, побудившие указанных лиц покончить с собой.

В Баку совершены крупные кражи, подозреваются няня и близкие потерпевшим люди

Крупная кража совершена в Насиминском районе Баку. Из квартиры Лалы Байрамовой (1986 г.р.) вынесли сейф размером 60X50 cантиметров, в котором хранились 35 тысяч манатов и ювелирные украшения стоимостью 15 тысяч манатов. Расследование по факту ведут сотрудники 20-о отделения полиции указанного района. Известно, что к преступлению причастен один из близких женщине людей.

Житель Ясамальского района Угур Джаббаров (1990 г.р) обвинил в краже няню своего ребенка. Мужчина обратился с жалобой в 29-е отделение полиции и показал, что с декабря 2021 года по январь 2022-о из его квартиры было похищено 4 500 манатов и 12 900 долларов США. Отметим, что подозреваемой 48 лет, имя не называем в интересах следствия. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 177 Уголовного кодекса АР. Устанавливаются детали преступления.

Из склада магазина Kontakt Home похищено три ноутбука стоимостью 8 100 манатов. Сообщение об этом поступило в 5-е отделение полиции Бинагадинского района 26 января. В краже подозревается житель Сальянского района Х.З. Но поскольку вина последнего еще не доказана, личность его не раскрывается.

Отметим, что за сутки по столице было зарегистрировано 34 факта кражи.

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