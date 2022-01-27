Год Нисанов и Захар Илиев снова признаны «королями российской недвижимости»

Лидеры российского рынка недвижимости в 2021 году увеличили свои доходы после их падения по результатам 2020 года. Об этом сообщается в рейтинге «королей российской недвижимости» за прошедший год, который в четверг опубликовал журнал Forbes.

Первое место в рейтинге несколько лет подряд занимает группа компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Захара Илиева. Она является одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в России и включает такие проекты, как ТРЦ «Европейский» и агрокластер «Фуд сити». Арендный доход компании составил $1,67 млрд в 2021 году ($1,28 млрд в 2020 году), пишет Forbes.

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На втором месте в рейтинге расположилась группа «Ташир» Самвела Карапетяна, арендный доход которой, по данным издания, в 2021 году составил $615 млн ($585 млн в 2020 году). «Ташир» объединяет более 200 компаний в различных секторах экономики, в том числе строительной, производственной, финансовой и энергетической отраслях, девелопменте, ретейле и индустрии развлечений. Третье место в рейтинге заняла группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых с арендным доходом за 2021 год в $510 млн ($460 млн в 2020 году). Крупнейшими объектами группы считаются отель Moscow Marriott Grand и ТЦ «Калейдоскоп».

В пятерку рейтинга «королей российской недвижимости» вошли также Gleden Invest Александра Клячина, управляющая деловым кварталом «Красная роза», Даниловской мануфактурой и ДК «Рассвет», с доходом за 2021 год в $385 млн, а также Ingka Centres (бывшая IKEA Centres), которая управляет 45 торговыми центрами, в числе которых «Мега Белая Дача», «Мега Химки» и «Мега Теплый Стан», (доход за 2021 год составил $350 млн).