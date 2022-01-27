В Шеки мужчина сжег автомобиль главврача психиатрической больницы за приостановку пособия

Вчера сообщалось о том, что 25 января в Шеки Ахмедов Мурад, 1988 г.р. пытался поджечь здание Государственного фонда социальной защиты населения, а также стоящий около здания автомобиль.

Сгоревший автомобиль марки Nissan принадлежит Асадуллаеву Акифу Фахраддин оглы, 1952 года рождения, главному врачу Шекинской межрайонной психиатрической больницы, сообщает Qafqazinfo.

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Ахмедов обвинил Акифа Асадуллаева в приостановке выплаты пособия, поэтому поджег его автомобиль.

Отметим, что Мурад Ахмедов является психически больным, состоящим на учете в психиатрической больнице с 2010 года. Он был задержан на территории Евлахского района и доставлен в отделение полиции.