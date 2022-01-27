В Товузе мужчина разжег костер в торговом центре и сгорел

В торговом центре в Товузе произошел пожар.

В ходе обследования места пожара было обнаружено обгоревшее тело Алескерова Алекпера Азиз оглу 1960 года рождения, передает Qafqazinfo.

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Сообщается, что мужчина был алкоголиком.

Согласно первоначальной информации, А.Алескеров ночевал в торговом центре и поджег бумаги, чтобы согреться. В результате сгорела часть здания ТЦ и сам мужчина.

По факту проводится расследование.