В Товузе мужчина разжег костер в торговом центре и сгорел

В торговом центре в Товузе произошел пожар.
В ходе обследования места пожара было обнаружено обгоревшее тело Алескерова Алекпера Азиз оглу 1960 года рождения, передает Qafqazinfo.
Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!
Сообщается, что мужчина был алкоголиком.
Согласно первоначальной информации, А.Алескеров ночевал в торговом центре и поджег бумаги, чтобы согреться. В результате сгорела часть здания ТЦ и сам мужчина.
По факту проводится расследование.