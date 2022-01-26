Более 90% случаев ковида в стране связано с «омикроном»

Более 90 процентов случаев заражения коронавирусом в Азербайджане связано с быстро распространяющимся штаммом «омикрон».

Об этом сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

«Большинство активных больных приходится на амбулаторное звено, в связи с чем показатель госпитализации остается стабильным», — сказал он (цитата по «Тренд»).