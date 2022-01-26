Пассажиры всех задержанных рейсов AZAL по маршруту Баку-Стамбул вылетели в аэропорт назначения

Пассажиры всех трех задержанных рейсов по маршруту Баку-Стамбул вылетели в аэропорт назначения на самом большом широкофюзеляжном самолете AZAL — Airbus A340, сообщила пресс-служба авиакомпании.

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«На этом же самолете в Баку вылетят пассажиры отменных рейсов AZAL из Стамбула», — говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, что ранее из-за сильного снегопада стамбульский аэропорт прекратил работу, несколько авиарейсов AZAL были задержаны и отменены.