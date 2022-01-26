В Азербайджане за сутки вакцинированы свыше 30,5 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 30 563 человека.

Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

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В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 2 621, второй — 2 549, бустерной дозой — 25 393 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 11 876 073, из них первую дозу вакцины получили 5 220 001, две дозы — 4 734 740, бустерную дозу — 1 921 368 человек.