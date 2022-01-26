Минздрав предполагает, что пандемия закончится в ближайшее время

«Спустя определенное время пандемия закончится, но болезнь все еще будет с нами».

Об этом заявил эксперт-инфекционист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов в своем выступлении на тему «COVID-19».

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Он отметил, что способность коронавируса вызывать заболевание ослаблена:

«Это уже происходит. Несмотря на то, что есть много случаев заражения, заболевание протекает в легкой форме. Вероятно, в ближайшее время пандемия закончится. Мы хотим этого».